Militairen uit Assen aan de slag in Mali

Op kamp Castor in Mali neemt luitenant-kolonel Gert Strick (links) het commando over van luitenant-kolonel Ron Sensen (foto: Defensie)

ASSEN/GAO - In Mali zijn de militairen van het 13e infanterie bataljon uit Assen sinds gisteren officieel aan de slag.

Luitenant-kolonel Gert Strick van de Stoottroepen heeft zondag het commando overgenomen van zijn voorganger. De komende maanden zullen de militairen onder meer de lange afstandsverkenningen op zich nemen voor de VN-missie in het Afrikaanse land. "Ze zullen de oren en ogen zijn van Minusma en als het nodig is de tanden", aldus commandant Gert Strick.Nederland levert sinds april 2014 een bijdrage aan de VN-missie Minusma. Nederlandse militairen voeren verkenningen uit en verzamelen inlichtingen. De militairen zijn gelegerd op kamp Castor in Mali.