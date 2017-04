Vliegveld Eelde ziet aantal passagiers stijgen

EELDE - Groningen Airport Eelde kijkt terug op een goed kwartaal. Het aantal passagiers dat de eerste drie maanden van dit jaar vanaf Eelde vloog lag 25 procent hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Volgens cijfers van het vliegveld reisden het afgelopen kwartaal 33.401 mensen vanaf de Drentse luchthaven, tegenover 26.700 een jaar eerder.Het vliegveld zegt deze stijging deels te danken heeft aan de nieuwe lijndienst naar Kopenhagen. Sinds september gaan er per week elf vluchten van Eelde naar de Deense hoofdstad. Verder gingen er meer mensen naar de Canarische eilanden, Londen en Gdansk.Of de stijging zich in het tweede kwartaal van dit jaar doorzet is afwachten, want reisorganisatie TUI schrapte eerder deze maand alle vluchten naar Antalya, vanwege de politieke onrust in Turkije.