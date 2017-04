Dorpsbelangen Drouwen bindt strijd aan met asbestdaken

DROUWEN - Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger, Bronnegerveen wil van die plaatsen de eerste Drentse dorpen maken zonder asbestdaken. Door collectief te saneren moeten de kosten voor de eigenaren dalen, zo is het idee.

Via de website van Dorpsbelangen kunnen eigenaren van asbestdaken zich melden. "De eerste duizend vierkante meter is al aangemeld", zegt voorzitter Dirk-Jan Roelfsema. Hij heeft ook zelf asbest op twee schuren naast zijn woning. "Ik wil daar graag van af en dacht: waarom doen we dat niet samen. Dat is goedkoper. Maar het ontzorgt ook, want er komt best veel bij kijken."



Hoeveelheid asbest

De komenden weken wil Dorpsbelangen in kaart brengen hoe veel asbest er in de dorpen is en of eigenaren van de daken kunnen en willen meedoen aan de gezamenlijke aanpak. Begin volgend jaar moet de klus dan worden aanbesteed en uitgevoerd.



Marinus Lubbinge uit Drouwen heeft ook een flinke schuur met asbest. "Ik wil er wel graag van af. Kijk maar naar die witte plekken. Daar verweert het. En dan wordt het gevaarlijk. Maar ja, de kosten, die zijn hoog. Ik weet niet of ik het kan betalen."



Verboden

En dat is volgens Roelfsema voor veel eigenaren een moeilijk punt. "Mensen hikken er tegen aan en denken ook dat 2024 nog heel ver weg is, maar het gaat snel." Vanaf dat jaar zijn asbestdaken verboden. De saneringskosten komen voor een belangrijk deel op het bordje van de eigenaar van het pand, maar er zijn wel subsidiemogelijkheden.

