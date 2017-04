Armeense genocide herdacht bij monument Assen

(foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Enkele honderden Armeniërs en andere belangstellenden lopen vandaag in optocht naar het Armeens monument op de begraafplaats De Boskamp in Assen. Ze herdenken de genocide op naar schatting 1,5 miljoen Armeniërs aan het begin van de 20e eeuw in het Turkije van toen.

De Armeense ambassadeur in de Benelux Dziunik Aghajanian is één van de kransleggers. Verschillende aanwezigen leggen bloemen, ook VVD-Kamerlid Erik Ziengs. Ziengs: "De mensen voelen het verdriet nog steeds en ik vind dat je als Kamerlid uit Assen daar dan ook bij aanwezig moet zijn."



Krantenartikel uit 1941

Kamerlid Ziengs krijgt net als twee aanwezige ChristenUnie-Kamerleden Gert-Jan Segers en Joël Voordewind van organisator Nicolaï Romashuk een krantenartikel uit 1941. Daarin staat aangekondigd dat Turkije een vriendschapsverdrag sloot met Duitsland.



Erdogan

Romashuk gebruikt het artikel tegen de recente kritiek uit Turkije dat Nederland nazistisch zou zijn. "Erdogan moet zich schamen om die woorden in zijn mond te nemen. Zij zijn degenen die met de nazi's hebben samengewerkt. De Armeense genocide moeten we nooit vergeten, om herhaling te voorkomen."



Geen aandacht voor petitie

Vorige week kreeg een delegatie uit de Tweede Kamer nog een petitie van de Samenwerkende Armeense Organisaties. Ze roepen daarin op een aangenomen motie uit 2004 na te komen en niet langer te spreken van de Armeense kwestie, maar van de Armeense genocide. In de pers kreeg die petitie nauwelijks aandacht. Romashuk: "De overheid wil de ruzie met Turkije niet laten escaleren en ik denk dat de overheid grote invloed heeft op de pers. Wij doen onze plicht, meer kunnen we niet doen."

