Politie voorspelt inbraken met big data

De politie kan voorspellen waar inbrekers gaan toeslaan (foto: politie Noord-Nederland)

ASSEN - De politie gaat door het gebruik van big data voorspellen waar een inbreker gaat toeslaan.

Predictive policing, heet deze nieuwe aanpak. "Het is anticiperen op wat er komen gaat, op basis van een systeem waar big data in zit", legt Jolanda van de Berg van de politie uit.



"Bij die data moet je denken aan gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en politiegegevens. Alle gegevens worden bij elkaar gebracht door wiskundige formules en algoritmen. Dan komt er informatie uit, bijvoorbeeld over waar de kans groot is dat ingebroken gaat worden."



Ingrijpen

Op basis van die informatie gaat de politie ingrijpen. Dat kan op verschillende manieren. "Bijvoorbeeld door preventief te flyeren in de buurt, verkeerscontroles te doen of agenten in burger te laten surveilleren."



Slim

Het systeem werd getest in onder meer Groningen, met succes. "We hebben twee keer een auto-inbreker op heterdaad betrapt. Het systeem is gemaakt voor woninginbraken en roofovervallen, maar hoe meer data je hebt, hoe meer criminaliteit je kan voorspellen."