Tweede halve finale Hurry-Up live op rtvdrenthe.nl

HANDBAL - De tweede wedstrijd in de halve finale om de landstitel tussen Hurry-Up en LIONS is morgenavond live te volgen op deze website.

Hurry-Up staat voor loodzware opgave in kruisfinale landstitel

In Limburg moet Hurry-Up een achterstand van vier doelpunten goedmaken. De livestream op rtvdrenthe.nl begint om 19.25 uur.Vorige week was LIONS met 29-33 te sterk voor Hurry-Up. Toch houdt trainer Martin Vlijm hoop op een plek in de finale. "We kunnen beter dan we vanavond hebben laten zien. Natuurlijk is het dan hopen op een mindere dag van Baart. Ja, hij mag ook wel een dagje ziek zijn. Niet voor hem hoor, maar voor ons", liet Vlijm vorige week na de eerste halve finale weten.Rechteropbouwspeler Joris Baart was een constante plaag voor de Zwartemeerders. De speler, die na dit seizoen verkast naar het Franse Chatres Métropole Handball, scoorde vorige week elf keer.Zaterdag speelde Hurry-Up een uitstekende wedstrijd in de EHF Challenge Cup tegen het Portugese Sporting CP. Hurry-Up gaf de full-profs lang goed partij, maar verloor uiteindelijk met 27-32. Zaterdag is de return in Portugal.LIONS uit Sittard-Geleen is misschien wel de grootste favoriet van de vier ploegen die nog strijden om de landstitel. De ploeg van trainer/coach Mark Schmetz is regerend landskampioen en bekerwinnaar.De andere halve finale om de landstitel gaat tussen Aalsmeer en Volendam. Aalsmeer won zaterdag de eerste wedstrijd met 23-21.