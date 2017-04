PvdA Hoogeveen: Speelgoedbank in leegstaand pand huisvesten

HOOGEVEEN - De PvdA in Hoogeveen wil dat de gemeente zich inspant om de speelgoedbank te behouden.

De partij denkt onder meer aan het beschikbaar stellen van een onderkomen, zoals een leegstaand winkelpand.Vandaag werd bekend dat Speelgoedbank Robin Hood volgende maand de deuren sluit. De speelgoedbank zat ruim vier jaar in het oude belastingkantoor aan de Carstenstraat, maar die ruimte is vanaf 8 mei niet meer beschikbaar. De speelgoedbank heeft te weinig geld om een ander pand te huren.Volgens de PvdA in Hoogeveen speelt Robin Hood, dat kinderen die in armoede leven aan speelgoed helpt, een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. De partij vraagt het college van B en W met de medewerkers van de speelgoedbank in gesprek te gaan en de mogelijkheden te bekijken om de speelgoedbank open te houden.De speelgoedbank verkeerde eerder ook in geldnood. Toen werd er door collectanten geld ingezameld om de speelgoedbank open te houden.