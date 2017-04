Behandeling zaak doodschudden baby uitgesteld

De inhoudelijke behandeling vna de zaak is uitgesteld (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN - De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de 29-jarige gastouder die wordt verdacht van het doodschudden van een baby is uitgesteld.

De zaak zou op de 2 mei worden behandeld, maar is uitgesteld naar 18 juli, zo meldt Dagblad van het Noorden . Dit omdat nog niet alle rapporten binnen zijn. Bijvoorbeeld een extra onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby.Op 5 oktober overleed een 1-jarig meisje uit Assen. De gastouder, een vrouw uit Assen, wordt verdacht van het door elkaar schudden van de baby. Het Openbaar Ministerie gaat dan ook uit van doodslag.Het Nederlands Forensisch Instituut heeft eerder onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de baby. De resultaten van dit onderzoek zorgden voor nieuwe vragen. Daarom doet het instituut verder onderzoek.Morgen is er een pro-formazitting, dan wordt bepaald of de verdachte langer vast blijft zitten.