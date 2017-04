Automobilist raakt van de weg bij Anderen

De auto heeft veel schade (foto: Herman van Oost)

ANDEREN - Een automobilist is vanavond bij Anderen van de weg geraakt en in een greppel terechtgekomen.

De bestuurder reed vanuit Gieten richting Rolde. Bij Anderen ging het mis en kwam de auto in een greppel tot stilstand. Een ambulance kwam ter plaatse.



De auto raakte zwaar beschadigd. Het is nog onduidelijk hoe de auto van de weg is geraakt.