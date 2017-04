Thijs Oosting naar EK onder 17

Thijs Oosting (nummer 15) zit bij de definitieve selectie van Oranje onder 17)

VOETBAL - Emmenaar Thijs Oosting zit bij de definitieve selectie van Oranje onder 17 voor het Europees Kampioenschap in Kroatië. Het toernooi start voor Oranje op op 4 mei.

Oosting, die vorig zomer FC Emmen verruilde voor AZ, is één van de achttien spelers die door bondscoach Kees van Wonderen zijn geselecteerd.



Oekraiïne, Noorwegen en Engeland

Onder 17 treft in de poulefase achtereenvolgens Oekraïne, Noorwegen en Engeland. De nummers een en twee plaatsen zich voor de kwartfinale. Aan het EK doen zestien landen mee.



Speelschema poule D

Donderdag 4 mei 12.00 uur Nederland - Oekraïne

Zondag 7 mei 17.45 uur Nederland - Noorwegen

Woensdag 10 mei 16.00 uur Engeland - Nederland



WK-ticket te verdienen

De finale van het toernooi is op 19 mei. De beste vijf landen van het EK kwalificeren zich tevens voor het WK voor spelers onder 17 jaar dat in oktober van dit jaar in India wordt gespeeld.



De volledige selectie

Bondscoach Kees van Wonderen roept de volgende spelers op voor het EK:

Zakaria Aboukhlal (Willem II)

Mitchel Bakker (Ajax)

Myron Boadu (AZ)

Achraf el Bouchataoui (Feyenoord)

Thomas Buitink (Vitesse)

Tijn Daverveld (PSV)

Juan Familia Castillo (Chelsea)

Lutsharel Geertruida (Feyenoord)

Justin de Haas (AZ)

Dogucan Haspolat (Excelsior)

Fabian de Keijzer (FC Utrecht)

Delano Ladan (ADO Den Haag)

Mohamed Mallahi (FC Utrecht)

Andrew Mendonca (PSV)

Thijs Oosting (AZ)

Kik Pierie (sc Heerenveen)

Jasper Schendelaar (AZ)

Tommy St. Jago (FC Utrecht)

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden