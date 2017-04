Auto gaat in vlammen op in Hoogeveen

De brand brak vannacht uit (foto: Persbureau Meter) De brandweer gebruikte een blusdeken (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Aan de Berghuisstraat in Hoogeveen is vannacht brand uitgebroken in een auto.

De brand brak rond 01.00 uur uit. De brandweer gebruikte een blusdeken om de vlammen te doven. Hierdoor blijven er meer sporen over voor het politieonderzoek.



Omdat wordt uitgegaan van brandstichting, zocht de politie getuigen via Burgernet.