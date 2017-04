Rietlanden maakt bezwaar tegen uitbreiding station Emmen-Zuid

EMMEN - De uitbreiding van station Emmen-Zuid leidt tot verzet bij bewoners van naastgelegen woonwijk De Rietlanden. Zij zijn tegen de plannen van de gemeente Emmen.

In totaal hebben 61 wijkbewoners gezamenlijk bezwaar gemaakt.Volgens de plannen wordt een passeerspoor aangelegd en een tweede perron gebouwd. Dankzij het passeerspoor en de aanleg van een tweede perron kunnen treinen elkaar passeren bij station Emmen-Zuid. Dankzij de aanpassing kunnen ook in de spits kwartierdiensten tussen Zwolle en Emmen worden uitgevoerd.De aanleg van het spoor kost 10,2 miljoen euro en moet uiterlijk in 2020 klaar zijn. De Emmer bezwaarmakers vrezen onder meer geluidsoverlast en aantasting van hun woongenot. Ook stellen ze dat er niet voldoende naar alternatieven is gekeken. Bovendien willen ze maatregelen tegen de trillingen die het voorbij rijdende treinverkeer aan hun woningen veroorzaakt.Volgens de gemeente Emmen worden er genoeg maatregelen genomen om geluidsoverlast te voorkomen. Een door de bewoners gepresenteerd alternatief plan is volgens gemeente en provincie te duur en te ingrijpend.De uitbreiding van station Emmen-Zuid komt maandag 8 mei aan de orde tijdens de commissievergadering 'Wonen en Ruimte' van de gemeente Emmen. Tijdens de vergadering bestaat de gelegenheid om in te spreken.