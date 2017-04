Restaurant Onder de Hoge Dennen in Witteveen wordt zorgcomplex

Onder de Hoge Dennen wordt een zorgcomplex voor ouderen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Eigenaresse Ellen ter Laan gaat samen met haar man Gert Seubers de uitdaging aan (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

WITTEVEEN - Er komt een einde aan het restaurant-tijdperk Onder de Hoge Dennen. Het familiebedrijf van familie Seubers, waar nu de derde generatie op zit, wordt omgetoverd tot een zorgcomplex.

"De horeca werd sinds de recessie in 2008 steeds minder. Wij zien feesten, partijen en bruiloften ook niet meer zo terugkomen", licht Ellen ter Laan de keuze van haar en haar man toe. "We zijn al drie jaar aan het denken: wat gaan we ermee doen? De vergunning ligt nu bij de gemeente."



Kegelbaan en midgetgolfbaan gesloopt

De kegelbaan en de indoor midgetgolfbaan daarboven, gaan tegen de vlakte. "Zelfs de fundering gaat eruit." Op die plek wordt een nieuw gedeelte gebouwd. De bruiloftszaal blijft staan, maar daar blijft van binnen niet veel van over. "We hebben deze zaal acht jaar geleden nog helemaal opnieuw ingericht, maar we zien er straks niks meer van terug."



Dertien appartementen

Op deze plekken komen in totaal dertien appartementen, waar oudere echtparen kunnen gaan wonen. Ook worden er twee woningen bijgebouwd, waar men kan overnachten. "Dit kan familie zijn, maar ook gewone passanten", aldus Ter Laan. "We zorgen er op deze manier voor dat ouderen langer in het dorp kunnen wonen. Anders moeten ze naar Beilen of Westerbork."



'Staan te popelen'

De zorg wordt straks gedaan door de Zorgzaak in Hoogeveen. Zelf nemen Ter Laan en haar man ook een rol in het zorgcomplex: "Ik ga weer in de zorg werken en mijn partner wordt de huismeester. Een heel nieuwe uitdaging. We staan de popelen om te beginnen."



Informatiebijeenkomst voor de buurt

Vanavond worden omwonenden en geïnteresseerden over de plannen geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst. De bouwvergunning moet in augustus rond zijn en als alles volgens plan loopt moet het 1 januari af zijn.

Door: Janet Oortwijn Correctie melden