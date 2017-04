Speelgoedbank Hoogeveen praat met gemeente over dreigende sluiting

HOOGEVEEN - Vrijwilligers van de speelgoedbank in Hoogeveen gaan met de gemeente Hoogeveen in gesprek over het voortbestaan van het initiatief. "De wethouder heeft al laten weten dat hij bij instellingen of bedrijven wil navragen of we daar terecht kunnen", zo laat een vrijwilliger weten.

Gisteren kreeg speelgoedbank Robin Hood te horen dat het onderkomen aan de Carstenstraat vanaf 8 mei niet langer beschikbaar is . "Paniek alom", zegt vrijwilliger Brigitte van Leeuwen. "Waar moeten we nu heen met onze spullen?"Bij de speelgoedbank kunnen kinderen die op de armoedegrens leven terecht voor gratis speelgoed. "We hebben niet de financiële middelen om panden te huren, we zitten hier gratis. Het enige wat we betalen is vijftien procent van de stroomrekening", zegt Van Leeuwen.Het nieuws dat de vrijwilligers het pand moeten verlaten, heeft hen overrompeld. "Op 11 april zijn er mensen komen kijken die belang hebben om delen van het pand te huren, daarna hebben we niets meer gehoord. Ik heb de eigenaar een mail gestuurd om te vragen wat er staat te gebeuren. Daarna heb ik het bericht gekregen dat we er binnen twee weken uit moeten", meldt de vrijwilligster.Van Leeuwen hoopt dat het gesprek met de gemeente Hoogeveen wat oplevert. "We hopen op een gunstige uitslag. Als die er niet komt, zien we het somber in, dan is het over en uit." De vrijwilligers hopen op een nieuwe ruimte binnen Hoogeveen van minstens honderd vierkante meter groot, die makkelijk bereikbaar en toegankelijk is.