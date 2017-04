'Groei vliegveld Eelde is een stap richting de Toegangspoort van het Noorden'

EELDE - Adjunct-directeur Chiel Stutterheim van Groningen Airport Eelde noemt de groei van het aantal passagiers hoopgevend. Dit aantal nam met 25 procent toe, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De toename is een stap in de richting om de 'Toegangspoort van het Noorden' te worden, zegt Stutterheim.

Volgens de adjunct-directeur zet de groei door en heeft het vliegveld deze maand duidelijk meer passagiers dan de doelstelling was. "Dat is bemoedigend voor de rest van het jaar.""Wij verwachten dit jaar ook verder te groeien ten opzichte van vorig jaar om in de buurt te komen van 2015, toen we flink waren gegroeid. De adjunct-directeur van GAE hoopt dat aandeelhouders durven te investeren. "Als de aandeelhouders de komende tijd besluiten om de luchthaven verder te steunen, dan krijgen we ook veel armslag om meer te investeren in nieuwe routes. En dan zijn we zeker op de goede weg."De stijging van het aantal passagiers heeft het vliegveld vooral te danken aan de nieuwe lijndienst naar Kopenhagen. "De start van de lijndienst naar Kopenhagen was er vorig jaar in het eerste kwartaal nog niet. Dat waren de eerste drie maanden van dit jaar ongeveer 5700 passagiers. Andere verbindingen, naar Londen, Gdańsk en naar de winterzonbestemmingen, hebben allemaal geplust dit jaar."Stutterheim baalt van de politieke onrust in Turkije, maar volgens hem maakt het aanbieden van andere bestemmingen de luchthaven minder kwetsbaar. "Het is heel vervelend, maar we doen er alles aan om de kwetsbaarheid van bijvoorbeeld een lijn naar Turkije te verminderen. Dat lukt ook, want we zien dit jaar dat we ook weer Kos hebben kunnen toevoegen aan het rijtje verbindingen. Lanzarote wordt verder uitgebreid, dat gaan we verdubbelen. En op Kreta zijn weer meer vluchten dit jaar."