Koude aprildagen met hagel, natte sneeuw en nachtvorst

ASSEN - De maand april loopt op haar eind, maar de komende dagen voelen winters aan. "Dat geldt helaas ook voor Koningsdag, de jas moet dan zeker aan", zo zegt RTV Drenthe-weervrouw Leidi van der Veen.

"Vandaag is er een aanvoer van zeer onstabiele lucht. Daardoor krijgen we buien die vergezeld gaan met hagel, onweer en een vlok natte sneeuw", aldus de Drentse weervrouw. Volgens Van der Veen is ook de temperatuur nog eens bedroevend laag. "Het wordt hooguit acht graden, terwijl het rond deze tijd een graad of vijftien zou moeten zijn."In de nachten gaat het licht vriezen. Morgen en donderdag (Koningsdag) blijven guur met lage temperaturen en buien. Ook dan is er volgens de weervrouw kans op hagel en natte sneeuw. Op Koningsdag voelt het nog eens extra koud aan door een noordwestenwind.De afsluiting van april ziet er volgens Van der Veen beter uit. "Vrijdag zijn er al wat minder buien. In het weekend blijft het vervolgens droog met zon. En dan loopt de temperatuur op tot boven de vijftien graden en voelt het eindelijk weer lenteachtig