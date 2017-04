Burgemeester Van Oosterhout vraagt koning om verlof vanwege huldiging Feyenoord

EMMEN - Burgemeester Eric van Oosterhout heeft de koning om verlof gevraagd om het feest op de Coolsingel in Rotterdam bij te wonen als Feyenoord kampioen wordt.

Van Oosterhout is Feyenoord-supporter en diende volgens het Algemeen Dagblad zijn verlofaanvraag vorig jaar zomer al in bij zijn baas, koning Willem-Alexander."Ik had toen al het gevoel dat dit seizoen iets bijzonders zou gebeuren. Bijna iedereen lachte me toen uit, behalve de koning dan. Hij is ook Feyenoord-fan, zeker weten", zegt de burgemeester in de krant. "Ik heb de koning nooit gevraagd, maar als Feyenoord-fan voel je gewoon wanneer je in het gezelschap bent van een medefan.’’Feyenoord kan op zondag 7 mei, voor het eerst sinds achttien jaar, kampioen worden bij een overwinning tegen stadgenoot Excelsior. De ploeg wordt dan een dag later, op maandag 8 mei, gehuldigd op de Coolsingel en daar wil Van Oosterhout koste wat het kost bij zijn. "Compleet met mijn Feyenoord-stropdas om."Op maandag 8 mei wordt tevens afscheid genomen van oud-commissaris van de koning, Jacques Tichelaar. Van Oosterhout is gevraagd die dag te spreken. "Heb ik weer. Maar desnoods verschuiven ze dat afscheid maar", zegt de burgemeester.