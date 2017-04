Stelling: Ik heb liever Formule 1 dan de TT in Assen

ASSEN - Een licentie voor de Formule 1 is door het bestuur van het TT Circuit al aangevraagd. Het bestuur droomt ervan om de hoogste klasse van de autosport naar Nederland te halen.

"Wij willen de Formule 1 in de toekomst echt wel heel graag hosten, daar zijn we als bestuur unaniem in", zegt TT-voorzitter Arjan Bos. Sportmarketeer Chris Woerts vindt het verstandig van Bos. "Nederland is en blijft een racegek land. We hebben de potentiële wereldkampioen in huis. Dus eigenlijk pleit alles ervoor om zo snel mogelijk de Formule 1 naar Nederland te halen. En het bestuur van het TT Circuit van Assen moet zich daar heel hard voor maken."Wel zal er nog heel wat moeten gebeuren om de Formule 1-droom werkelijkheid te laten worden. Zowel praktisch als financieel is er nog veel werk aan de winkel. "Ik denk dat wij als accommodatie veel verder zijn dan Zandvoort. Ik merk wel om me heen dat het wel steeds meer begint te leven", zegt Bos.Moet Assen alles op alles zetten om de Formule 1 naar het TT Circuit Assen te halen? Ook als dat ten koste gaat van bijvoorbeeld de TT? Of is de TT heilig en zijn de motoren niet in te ruilen voor auto's?