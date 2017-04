Parkeertarief bij vliegveld Eelde laagste van Nederland

Vliegveld Eelde heeft het laagste parkeertarief van Nederland (foto: archief RTV Drenthe/Andries Ophof)

EELDE - Parkeren bij een vliegveld is in Nederland het goedkoopst bij Groningen Airport Eelde. Gemiddeld kost dit bij het Drentse vliegveld 45 euro per week.





Een week lang parkeren bij een Nederlands vliegveld kost gemiddeld bijna 60 euro. In België is dat bijna 78 euro en in Duitsland ruim 47 euro.



Volgens het rapport is een week parkeren het duurst bij Brussels Airport. Dat kost 99 euro. Het goedkoopst kunnen reizigers parkeren bij Münster Osnabrück Airport, daar kost het 27 euro om de auto een week te parkeren.



