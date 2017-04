Programma's Koningsdag aangepast vanwege weersverwachting

DWINGELOO - Verschillende organisaties passen de programma's voor Koningsdag aan vanwege de verwachte kou en buien. Onder meer in Dwingeloo grijpt Stichting Dorpsactiviteiten in.

In Dwingeloo wordt de vrijmarkt naar binnen verplaatst, de spelletjesmiddag is geschrapt en ook het optreden van een dj wordt verplaatst. Hij zal niet draaien op de Brink, maar in 't Hof van Dwingeloo.Helga Duiven van de stichting: "De spelletjesmiddag kan helaas niet doorgaan, omdat die bij het zwembad zou plaatsvinden, maar het zwembad blijft gesloten. Het verplaatsen van de andere onderdelen is een kleine moeite.""Laat de kinderen vooral warme kleding en dikke jassen aantrekken", vertelt Patricia Langen van de organisatie in Assen. In de Drentse hoofdstad gaat het programma voor Koningsnacht- en dag gewoon door. Maar mocht het plotseling noodweer worden, of als de veiligheid van bezoekers in het geding komt, dan neemt de organisatie maatregelen.In Emmen gaat voorlopig alles door zoals het gepland, wel houdt de organisatie nauwlettend het weer in de gaten. De uitmarkt gaat gewoon door en tijdens Koningsnacht is er een podium met muziek bij de Brasserie en de Zwetser. "We kijken tot het laatste moment of het verantwoord is om het feest door te laten gaan", aldus de organisatie.De organisatie achter Koningsdag in Meppel laat weten dat een groot gedeelte van het Kerkplein overkapt wordt. De organisatie maakt een overkapping van 10 bij 25 meter, zodat mensen droog en uit de wind kunnen staan. Verder wordt de aubade verplaatst van het Kerkplein naar de Maria-kerk.In Peize is vanwege de lage temperaturen de kindermarkt verplaatst naar de sporthal in het dorp.De Oranjevereniging Zuidlaren laat weten dat daar de rommelmarkt daar bij slecht weer niet door zal gaan. Dat besluit wordt op een later moment genomen.