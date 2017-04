Twee auto's botsen op Spieregerweg in Dwingeloo

Een van de beschadigde auto's (foto: Persbureau Meter)

DWINGELOO - Twee auto’s botsten vanochtend op elkaar op de Spieregerweg in Dwingeloo.

Hierbij raakte een persoon licht gewond, maar diegene hoefde niet naar het ziekenhuis. Beide auto’s kwamen deels in de bermsloot terecht.



Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend.