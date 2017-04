Meppel sluit drugspand met 900 hennepplanten

De hennepkwekerij is ontmanteld (foto: archief RTV Drenthe/Robbert Oosting)

MEPPEL - De gemeente Meppel sluit een pand aan de Galgenkampsweg in Meppel na de vondst van een hennepkwekerij.

Vorige week woensdag werd in het gebouw een kwekerij met bijna negenhonderd hennepplanten ontdekt. De elektriciteit werd illegaal afgetapt.



De hennepkwekerij is direct ontmanteld en er is een 20-jarige man uit het Friese Noordwolde aangehouden. Twee auto's van de verdachte zijn in beslag genomen.



Volgens de gemeente Meppel loopt het onderzoek van de politie nog. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.