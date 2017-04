Weg voor het station in Assen vanaf maandag afgesloten voor verkeer

Het tijdelijke stationsgebouw in Assen met daarvoor de Overcingellaan (foto: archief RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

ASSEN - Vanaf maandag 1 mei is de Overcingellaan, de weg voor het station in Assen, vanaf de ingang van de Stationsstraat tot aan de Spoorstraat, afgesloten voor al het verkeer.

Bouwvakkers beginnen maandag met de aanleg van het tweede deel van de Overcingeltunnel. Bij de Overcingellaan blijft een doorgang voor alleen bussen, taxi's en hulpdiensten. Auto's en fietsers worden vanaf maandag omgeleid.



Fietsers via Stationsstraat

Fietsers moeten vanaf 1 mei rekening houden met een iets langere fietsroute. Zij worden omgeleid via de route Spoorlaan - Stationsstraat. Deze omleiding is volgens de gemeente nodig, omdat er op de Overcingellaan, ter hoogte van ABN Amro een wegversmalling komt. De politie beoordeelde de wegversmalling als onveilig.



Fietsers worden daarom vroegtijdig naar het station omgeleid, via de Spoorlaan om het landgoed Overcingel heen. Volgens de gemeente hebben fietsers vanaf 1 juni meer alternatieven en kunnen ze ook door de nieuwe Vredeveldsetunnel rijden.



Reizigers afzetten of ophalen

Door de bouw wijzigt ook het halen en brengen van reizigers. Auto’s vanaf het zuiden kunnen hiervoor de eerste tien minuten gratis parkeren bij de P&R aan de Spoorstraat. Verkeer uit het noorden kan terecht bij de nieuwe Kiss&Ride-plek in de Stationsstraat.



Nieuw perron

Vanaf maandag rijden de treinen weer en vertrekken ze richting Zwolle vanaf het nieuwe perron (spoor 1), aan de centrumkant. Dat betekent dat reizigers zo het perron kunnen oplopen en niet meer de voetgangersbrug hoeven te nemen. De treinen richting Groningen vertrekken van spoor 3.