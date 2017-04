Anderhalf jaar cel geëist voor poging in brand steken vriendin

HOOGEVEEN - Het Openbaar Ministerie eist anderhalf jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen een 41-jarige man uit Hoogeveen. Op Eerste Kerstdag vorig jaar probeerde hij zijn vriendin in brand te steken. Ook was hij agressief tegen de politie.

Na een ruzie een dag eerder wilde de vriendin een tijdje bij hem weg. Ze kwam op 25 december langs om spullen te halen. De twee kregen ruzie. Daarbij gooide de man een scheut terpentine over haar heen en probeerde hij haar in brand te steken, wat niet lukte.De Hoogevener verklaarde in de rechtszaal dat hij haar niet in brand wilde steken, maar haar alleen maar bang wilde maken. Ook kneep hij de keel van de vrouw dicht en gaf hij haar klappen. Daarna vroeg hij haar om 112 te bellen. “Ik was bang dat het nog verder zou escaleren.” Toen agenten hem wilden meenemen, ontstond er duw-en-trekwerk omdat de man weigerde mee te werken.Dat hij zo doorsloeg op Eerste Kerstdag, had ermee te maken dat zijn vader kort ervoor was veroordeeld voor seksueel misbruik . Toen de Hoogevener dat hoorde, kwamen er nare herinneringen aan zijn eigen jeugd naar boven, vertelde hij de rechters.De man is verslaafd aan de drank en heeft psychische problemen. Op de dag van het geweld had hij twaalf flesjes bier op. Hij zei veel spijt te hebben en voortaan geen druppel meer te drinken.De officier van justitie wil dat hij na zijn celstraf wordt behandeld in een psychiatrische kliniek. Zijn advocaat vindt dat de Hoogevener beter thuis behandeld kan worden. Ook pleit hij ervoor dat de man met vier maanden voorarrest inmiddels genoeg celstraf heeft gehad.De rechtbank doet 9 mei uitspraak.