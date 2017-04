'We willen levendigheid in de stad Meppel'

MEPPEL - Als het aan wethouder Roelof Pieter Koning van de gemeente Meppel ligt, kiest de gemeenteraad voor het plan van een reeks pleinen vanaf de Gasgracht tot aan de Hoofdstraat om de kwaliteit van de binnenstad te verbeteren en leegstand tegen te gaan.

Er liggen in totaal drie schetsen op tafel voor de herinrichting van het Prinsenplein in Meppel. Het doel van de herinrichting is dat Meppel aantrekkelijker wordt om in te wonen en te werken."Het college kiest voor schets nummer twee. Wij zien de gracht, zoals in schetst drie staat, op korte termijn niet opengaan. Dat is een grote investering en het is de vraag of die investering het waard is. De kermis en de markt kunnen er dan niet meer komen. Een stil plein zonder leukigheid, dat is niet waar Meppel voor wil gaan. Wat we willen is levendigheid in de stad", zegt Koning.Volgens Koning werkt de gemeente aan een plan van zes miljoen euro. "De provincie Drenthe geeft Meppel twee miljoen euro, als wij daar zelf vier miljoen euro bijleggen." Belangrijk aan het tweede plan is dat de toegang voor auto's wordt beperkt en dat voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen.De plannen zijn geïnspireerd door opknapbeurten van binnensteden van onder meer Emmen, Tilburg, Breda en Zwolle. "Het gaat hier in Meppel nog heel erg om schetsniveau. We willen eerst het gesprek aangaan met de gemeenteraad: deelt u met ons dat de ambitie om een gracht open te graven niet de goede ambitie is? En deelt u dan ook dat we wel moeten investeren in beleving?""Als de raad daar, in de perspectiefnota in juni, ja tegen zegt, dan gaan we het uitwerken en gaan we verder oriënteren op hoe het verder er uit moeten komen te zien. Dit is echt nog op schetsniveau. Zodra de auto's de pleinen afgaan, hopen we het zo snel mogelijk af te maken."