Live: Tweede kruisfinale om handbaltitel tussen Hurry-Up en LIONS [afgelopen]

Hurry-Up moet een achterstand goedmaken (foto: RTV Drenthe/Niels Dijkhuizen)

HANDBAL - De tweede halve finalewedstrijd om de landstitel tussen Hurry-Up en LIONS was live te volgen op deze website.

In Limburg moest Hurry-Up een achterstand van vier doelpunten goedmaken. Vorige week verloor Hurry-Up in eigen huis met 29-33.



De mannen van trainer Martin Vlijm slaagden niet in hun missie. Ze verloren met 30-29 en zijn uitgeschakeld in de strijd om de landstitel.