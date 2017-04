Directeur Noblesse: Geen geuroverlast meer voor Drijber en Wijster

Noblesse gaat nog vier maanden door met de proef met de biofilter (foto: archief RTV Drenthe)

WIJSTER - "Drijber en Wijster kunnen geen geurhinder meer ondervinden van ons bedrijf." Dat zegt directeur Gradus Meijering van slachtafvalverwerker Noblesse.

Omwonenden uit Drijber en Wijster ondervinden sinds de start van de fabriek in 2012 stankoverlast. Noblesse zet slachtafval van kippen om in meel voor de diervoerderindustrie.

Proef is verlengd

Om de geurhinder in te perken, startte de slachtafvalverwerker ongeveer een jaar geleden een proef met een biofilter. Een biofilter is een grote bak met bacteriën die de geuren af moeten breken, en waarbij de uitstoot niet meer via de schoorsteen naar buiten gaat. De proef met het filter is nog een keer met vier maanden verlengd, maakte burgemeester Ton Baas vorige week bekend.



'Geen uitstoot meer via de schoorsteen'

Eerst liep de verenlijn van Noblesse alleen via het filter, ook wel biobed genoemd, nu is sinds enkele weken ook de bloedlijn toegevoegd. Hierdoor is de geurhinder voor omwonenden nagenoeg voorbij, zegt de directeur. "Er komt niks meer via de schoorsteen. Het biofilter mag niet meer dan een kilometer ver geurhinder veroorzaken. En Drijber en Wijster liggen meer dan een kilometer bij ons vandaan."



'Stankoverlast niet minder geworden'

Volgens Stichting Veilig ETP, die de belangen van omwonenden behartigt, helpt het biofilter niet. "Als de wind onze kant op staat, hebben we net zoveel stank als voorheen. Het is niet anders geworden."



De gemeente Midden-Drenthe laat weten dat de klachten aanzienlijk verminderd zijn. Meijering beaamt dit. Concrete cijfers heeft het bedrijf niet. "De klachten worden bij ons ingezameld en bij de gemeente. Maar elke geurklacht die bij ons of de gemeente binnenkomt wordt bekeken. Degene die een klacht indient, mag hier ook ter plekke bij ons komen kijken."

Door: Janet Oortwijn Correctie melden