Gemeente Assen blijft erbij: geen viskraam op Koopmansplein

ASSEN - Het Koopmansplein in Assen krijgt geen viskraam, laat de gemeente weten in antwoord op vragen van stadspartij PLOP.

Vishandelaar Seggers wil graag zijn viskraam op het plein in Assen zetten, om zo het winkelgebied wat levendiger te maken. De gemeente Assen wees zijn aanvraag af en PLOP vroeg om opheldering . "Waarom is de aanvraag afgewezen?"Het college van Assen laat weten dat er geen vaste standplaatsen meer worden aangewezen voor kramen in de binnenstad. Dit is om leegstand in de binnenstad tegen te gaan. De gemeente ziet liever dat ondernemers zich vestigen in leegstaand vastgoed in de binnenstad.Voor twee kramen is een uitzondering gemaakt. Het gaat om een viskraam bij de Mercuriusgarage en een oliebollenkraam op het Koopmansplein. Volgens het college gaat het hier om afspraken uit het verleden. Deze twee ondernemers hebben een vergunning voor onbepaalde tijd.