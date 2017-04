Stakende werknemers Jumbo-distributiecentrum Beilen weer aan het werk

BEILEN - Ze legden het werk bijna twee weken neer: tientallen werknemers van het Jumbo-distributiecentrum in Beilen. Maar vandaag zijn de stakende medewerkers weer aan het werk gegaan.

Dat laat vakbondsbestuur Debbie van Leiden van de FNV weten. "Jumbo heeft andere werknemers ingezet om de stakers op te vangen, dus het effect van buiten blijven staan is weg."Sinds 1 april is er geen cao meer voor de medewerkers, omdat onderhandelingen tussen de vakbonden en de Jumbo-directie zijn stukgelopen. De medewerkers van distributiecentra in het hele land legden daarom het werk neer en voerden acties. Zo was er afgelopen vrijdag nog een landelijke stakingsdag in Woerden.Omdat beide partijen niet tot een akkoord komen en het bedrijf de actievoerende bonden beu is, gaat het bedrijf zelf aan de slag met arbeidsvoorwaarden voor de logistiek medewerkers.De vakbonden zijn hier niet over te spreken en gaan door met de acties. "We weten nog niet precies wat voor acties, maar we gaan door." Het actiecomité in Beilen overlegt morgen over hoe zij verder gaat.