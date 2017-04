Nieuwe spoorbrug in Coevorden bijna klaar

COEVORDEN - Na vier maanden is hij bijna klaar: de nieuwe spoorbrug in Coevorden. De brug sluit het industrieterrein Europark aan op de spoorverbinding naar Duitsland en op de lijn Emmen-Zwolle.

Volgende week woensdag wordt de spoorbrug officieel geopend.De nieuwe brug zorgt ervoor dat lange goederentreinen niet eerst meer naar het station van Coevorden hoeven te rijden, voor ze naar de Euroterminal kunnen vertrekken. Door een korte aansluiting via de brug komen de goederentreinen straks niet meer in de stad en dat scheelt overlast.In januari werd begonnen met het plaatsen van de spoorbrug. Een grote operatie, waarbij drie hijskranen het 200 ton wegende draaidek plaatsten. In februari werden de laatste delen van de brug geplaatst , waarna het laswerk kon beginnen. In totaal weegt de brug zo'n 400 ton.