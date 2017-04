No Surrender-president mag niet tanken in Duitsland

EMMEN - De 48-jarige president van het Emmer chapter van No Surrender mag niet naar Duitsland om benzine te tanken.

Zijn advocaat Roy van der Wal vroeg de rechtbank vandaag of dat mocht, omdat zijn cliënt graag goedkoper wil tanken dan in Nederland, maar de rechtbank wil niet dat hij in Duitsland komt.De Klazienavener, die op 13 januari werd opgepakt op verdenking van drugshandel, werd twee weken geleden vrijgelaten in afwachting van de inhoudelijke strafzaak. Hij kreeg een aantal voorwaarden van de rechtbank mee, waaraan hij zich in de tussentijd moet houden. Een daarvan is dat hij niet naar Duitsland mag, waar het huidige clubhuis van de afdeling Emmen van No Surrender staat.Zijn advocaat Van der Wal vertelde de rechtbank vandaag tijdens een regiezitting dat de man momenteel met zijn vriendin aan het verhuizen is naar Zwartemeer, vlak aan de grens met Duitsland. De officier van justitie liet weten dat ze het prima vindt als de man om te tanken de grens over gaat, maar de rechtbank niet. “Die voorwaarden heeft hij niet voor niets gekregen.”De rechtbank gaf Van der Wal wel toestemming om vier getuigen te horen. Een daarvan is het No Surrender-lid uit Nieuw-Amsterdam dat nog vastzit in een andere drugszaak . Ook mag hij het slachtoffer van een gewelddadige afpersing en ontvoering in Glimmen horen. Die man, een ex-lid van de club, leeft in onmin met de club. Van der Wal wil hem als getuige horen, omdat hij een belastende verklaring heeft afgelegd over de Emmer No Surrender-president.De man heeft verklaard dat de president altijd cocaïne bij zich had en ook verkocht. Volgens zijn advocaat klopt dit niet. De Klazienavener ontkent de handel in cocaïne en speed.Tijdens de inval in zijn huis op 13 januari dit jaar is alleen 1,8 gram speed gevonden. Op dezelfde dag viel de politie ook het toenmalige clubhuis van de motorclub in Emmen binnen. Ook daar werd niks gevonden. De gemeente sloot het gebouw daarna en brak het af.De rechtszaak tegen de Emmer president wordt naar verwachting op 13 juli inhoudelijk behandeld.