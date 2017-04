Echtgenoot gasthouder gehoord in shaken baby-zaak

ASSEN – De man van de 30-jarige vrouw die vastzit op verdenking van doodslag op een baby in Assen wordt in de zaak als getuige gehoord. Dat besliste de rechtbank dinsdag tijdens een pro-formazitting. De advocaat van de vrouw had hierom gevraagd.

Het meisje dat net 1 jaar oud was, overleed afgelopen jaar op 7 oktober nadat de 30-jarige vrouw, die gastouder was, haar twee dagen eerder door elkaar had geschud.Volgens het Openbaar Ministerie heeft de vrouw zich daarmee schuldig gemaakt aan doodslag. Ze zit inmiddels een half jaar in voorarrest en blijft vastzitten tot de strafzaak in juli inhoudelijk wordt behandeld. De Assense was dinsdag niet bij de korte zitting in de rechtbank.Ze werd niet meteen opgepakt na het geweldsincident op 5 oktober. De politie heeft eerst microfoons in het huis van haar en haar man opgehangen. Daarmee is onder meer een gesprek tussen de man en vrouw en twee leden van het kerkgenootschap, waar het echtpaar lid van is, opgenomen.Over dat gesprek wil advocaat Joris Kroeze de echtgenoot van zijn cliënte vragen stellen. “Het gesprek gaat over wat er op 5 oktober is gebeurd en wat daaraan voorafging. Er wordt ook gerefereerd aan een eerdere gebeurtenis met een oppaskind. Het is onduidelijk over wat welk incident en waar er toen is gebeurd”, zei Kroeze in de rechtszaal. “Ik denk dat het in het belang van mijn cliënte is dat er duidelijkheid komt en omdat alleen haar man verduidelijking kan geven, wil ik hem verhoren.”Op wat voor eerdere gebeurtenis met een oppaskind hij doelde, wilde Kroeze na de korte zitting dinsdag niet zeggen. “In het belang van mijn cliënte en andere betrokkenen.”Het verhoor vindt plaats bij de rechter-commissaris, bepaalde de rechtbank.Aanvankelijk was het de bedoeling om de strafzaak volgende week dinsdag inhoudelijk te behandelen. Dat is verplaatst naar 18 juli, omdat nog niet alle onderzoeksrapporten binnen zijn.De officier van justitie zei dinsdag dat het wachten is op een verslag van de patholoog en een rapport over het letsel van de baby.