Eerste woningen in verbouwde Abel Tasmantoren klaar

De Abel Tasmantoren in Assen (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak)

ASSEN - De eerste dertig appartementen van de Abel Tasmantoren in Assen zijn af. De kantoorkolos aan het Veemarktterrein is het afgelopen jaar voor een deel omgebouwd tot woontoren.

De Abel Tasmantoren werd in 2014 door vastgoedondernemer Eddy Maas gekocht van de gemeente, die wilde vanwege leegstand graag van het kantoorpand af. Het was behoorlijk veel werk om het pand om te bouwen tot appartementencomplex, zegt Priscilla Hazelhof van Alders Makelaars. "Het waren lege ruimtes en die moesten gevuld worden met wanden, keukens en badkamers. Samen met alle procedures heeft dat behoorlijk wat tijd gekost."



Nu zijn de eerste dertig woningen klaar. De intentie is dat daar nog zestig bij komen. "Er is veel behoefte aan woonruimte, ook in Assen. We merken aan de aanmeldingen dat er veel geïnteresseerden zijn," aldus Hazelhof.



Zaterdag is er open huis in de Abel Tasmantoren. De bedoeling is dat de eerste bewoners begin mei hun intrek nemen.