Masterplan moet meer kinderen leren schaken

ASSEN - Jongeren uit heel Nederland zitten deze week in Assen bij het NK jeugdschaken. Om nog meer jongeren aan het schaken te krijgen, is daar vanmiddag een masterplan gepresenteerd.

Schaken is goed voor de ontwikkeling van het brein en kan kinderen helpen om andere vaardigheden beter te ontwikkelen, zegt Jozias Hillenkamp, bedenker van schaakinnovaties voor het onderwijs. "Het helpt ze bij leren, bij gedrag. Het is bijna een soort medicijn om kinderen beter in balans te krijgen op school."Hillenkamp heeft het dan niet alleen over het klassieke schaakspel, maar ook over varianten daarop. Spelletjes zoals tikkertje, waarbij kinderen zelf de schaakstukken zijn. "Kinderen willen graag een schaakstuk zijn. Hesje aan, je bent een paard of een toren, en spelen. Wat ze dan doen is eigenlijk heel hard leren en ontwikkelen. Uitzoeken hoe je het ene stuk aanvalt of verdedigt, gebeurt vanuit spel."Het masterplan is een initiatief van de schaakbond, die jeugdclubjes op scholen wil ondersteunen en meer kinderen op een laagdrempelige manier met schaken in aanraking wil laten komen. "Als je met die spelletjes begint, ben je al een eindje op weg om het schaakspel te spelen. De verwachting is dat meer kinderen daardoor gaan schaken," aldus Hillenkamp.