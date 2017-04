Gasselternijveen blij met naderende opening supermarkt

GASSELTERNIJVEEN - Het dorp Gasselternijveen heeft bijna z'n supermarkt weer terug. Over precies een week is het zover.

De feestelijke opening van de Dagwinkel staat op het programma voor dinsdagavond 2 mei. De voorbereidingen zijn alle in volle gang. "We zijn nu druk bezig met de zogenoemde kruidenierswaren, de producten die lang houdbaar zijn. Begin volgende week beginnen we met de artikelen die minder lang houdbaar zijn", vertelt ondernemer Henk Hoeve.De Spar-supermarkt in het dorp sloot vorig jaar september de deuren. De winkel van Henk Hoeve heeft de inventaris kunnen overnemen en huurt hetzelfde pand. Een stuurgroep in het dorp heeft zich ingezet voor de terugkeer van een dorpswinkel. Een crowdfundingactie in het dorp leverde 35.000 euro op.De ondernemer ziet volop kansen voor een succesvolle supermarkt in Gasselternijveen. Als het aan Henk Hoeve ligt, zijn de producten uit zijn winkel straks ook te bestellen via de tablet. "Als ouderen op een eenvoudige manier online kunnen bestellen en wij de boodschappen bezorgen, draagt dat bij aan de leefbaarheid in het dorp."Inwoners van Gasselternijveen zijn blij dat de supermarkt weer opengaat. "Waar moet je anders heen als je een pakje boter vergeten bent", stelt een voorbijgangster.