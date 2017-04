Drentse bedrijven helpen bij bouw radiotelescoop in Ierland

De radiotelescoop in Dwingeloo is één van de telescopen van het LOFAR systeem (foto: RTV Drenthe/Nico Swart)

DWINGELOO - Twee grote containers vol met radio-ontvangers, computers en andere elektronica zijn vandaag vertrokken vanuit Westerbork op weg naar Ierland. Hier worden de spullen gebruikt om een nieuwe radiotelescoop te bouwen.

De telescoop is onderdeel van het LOFAR Systeem. Hier vallen nog vijftig andere stations onder, waaronder 38 in Nederland. Samen vormen ze de grootste radio telescoop van de wereld.



Naar Ierland

Het systeem vangt signalen uit het heelal op. Hoe verder de antennes uit elkaar staan, hoe sterker het signaal. Dat is één van de redenen om een nieuw station in Ierland te bouwen.



Ronald Halfwerk, directeur van de AstroTec Holding en verantwoordelijk voor de productie van elektronische onderdelen voor het project vertelt: "Er zijn twee redenen om naar Ierland te gaan. In Ierland wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar radio-astronomie en het is goed voor het systeem als de antennes ver uit elkaar staan."



Locatie

Het LOFAR station staat op een bijzonder locatie in Ierland, namelijk op het landgoed van een kasteel. Het kasteel staat bekend vanwege de lange geschiedenis in de astronomie. In 1845 bouwde de toenmalige kasteelheer, de 3e Graaf van Ross, er de grootste optische telescoop ter wereld. Deze telescoop was 75 jaar lang de grootste. Straks, als het nieuwe station klaar is, maakt de plek weer deel uit van de grootste radiotelescoop ter wereld.



Bouw

Aankomende tijd vertrekken nog dertien containers met onderdelen richting Ierland. "Wij gaan over een maand echt beginnen. We beginnen in mei, juni en juli bouwen we door. En dan moet het in juli klaar hebben en wordt het in bedrijf gesteld", aldus Ronald Halfwerk.