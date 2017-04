Autobrand op carpoolplaats in Zuidwolde

(foto: Persbureau Meter)

ZUIDWOLDE - Op een carpoolplaats aan de Oosterweg in Zuidwolde stond vanmiddag een auto in de brand. De auto stond op de carpoolplaats gepakeerd, de eigenaar was niet bij de auto aanwezig.

De brandweer kon de brand snel blussen. De auto raakte beschadigd en de ramen van het voertuig zijn gesprongen.



Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.