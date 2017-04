Meppelse genomineerd voor geschiedenisleraar van het jaar

(foto: LinkedIn-pagina Liesbeth Schut)

MEPPEL - Liesbeth Schut uit Meppel is een van de vijftien genomineerden voor de titel Geschiedenisleraar van het jaar. Schut geeft les op de Meppeler scholengemeenschap Stad en Esch.

De prijs voor de geschiedenisleraar van het jaar is in het leven geroepen door het Rijksmuseum in samenwerking met NTR en Nationaal Archief, en wordt dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. De kanshebbers zijn geselecteerd door een vakjury onder leiding van Martine Gosselink, hoofd geschiedenis bij het Rijksmuseum.



Bevlogen

De vijftien leraren zijn volgens de jury allen topkandidaten: zeer bevlogen en met uitzonderlijke kwaliteiten. Naast Schut zijn er nog twee noordelijke kandidaten: Michiel Broekema van het Dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand en Jeroen Loovers van het Dollard College Bellingwedde in Bellingwolde.



Oktober

Leden van de vakjury, bestaande uit vooraanstaande historici en experts uit het onderwijsveld, wonen in mei en juni de lessen van deze leraren bij. De winnaar van de titel Geschiedenisleraar 2017 wordt op 28 oktober in het Rijksmuseum bekendgemaakt.