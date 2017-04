The American Dream verbindt Drents Museum aan Kunsthalle Emden

ASSEN - In het Drents Museum is dit najaar een tentoonstelling over Amerikaans realisme te zien, het grootste overzicht in Europa tot nu toe. Het is een gezamenlijke tentoonstelling met de Kunsthalle in Emden.

De tentoonstelling heet de American Dream. Op beide locaties zijn werken te zien van bekende kunstenaars zoals Andy Warhol, Edward Hopper en Chuck Close. Conservator Annemiek Rens stelde de tentoonstelling samen, samen met haar Duitse collega Antje Mählmann.



Dezelfde focus

Annemiek Rens: "Emden is goed vergelijkbaar met Assen. En de Kunsthalle heeft net als het Drents Museum de focus op realisme. Bovendien is het een groot, ambitieus project dat bestaat uit bruiklenen. Daarom is het ook fijn om samen te werken. Het wordt een enorme tentoonstelling met meer dan 200 werken op twee locaties."



Rens ging met Antje Mählmann naar New York en selecteerde in verschillende musea en privé-collecties kunstwerken. Het Drents Museum richt zich op de Amerikaanse kunst van 1945 tot 1965. De Kunsthalle in Emden laat met name kunst vanaf 1965 zien. Maar in een proloog in Emden en een epiloog in Assen wordt een deel van de expositie tussen beide musea gewisseld.



Meer bezoekers de grens over

Rens: "We willen in Assen graag meer Duitse bezoekers dan we nu krijgen. Het zijn er nu maar enkele honderden per jaar. En in Emden willen ze meer Nederlanders trekken. We hopen nu dat mensen van het ene naar het andere land gaan rijden. De rit tussen beide locaties is daarbij een onderdeel van de tentoonstelling. Je moet een Route 66-gevoel krijgen als bezoeker."



Mählmann prijst de samenwerking. "Het heeft ons ook verder gebracht door van elkaars benadering te leren. De een is meer wetenschappelijk gericht en de ander meer spontaan en populair."



Duitsers gaan liefst in groepen

Volgens Máhlmann is er een groot verschil tussen Nederlandse en Duitse museum-bezoekers. "Nederlanders reizen gemakkelijker naar het buitenland om een expositie te bezoeken. Ze gaan ook veel vaker alleen of met een een paar mensen in de auto er op uit. En Duitsers gaan juist vaker in groepen in een bus naar het museum en hebben dan het liefst een gids erbij."



Mählmann: "Voor ons is het ook nieuw. We hebben natuurlijk wel samenwerkingsverbanden met andere musea. We hadden een tentoonsteling over een kunstenaar uit Noorwegen samen met een museum uit Londen en een museum uit Noorwegen. Maar een echt inhoudelijke samenwerking zoals nu hebben we nog niet eerder gehad."



Europese subsidie

Voor de tentoonstelling wordt een beroep gedaan op het Europese subsidiefonds Interreg. Interreg stimuleert grensoverschrijdende ruimtelijke en regionale ontwikkelingsprojecten.

