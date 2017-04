Minder werklozen in Drenthe

Minder werklozen in de provincie Drenthe (foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

ASSEN - Het aantal werklozen in de provincie Drenthe is gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van nieuwe regionale werkloosheidscijfers.



6,1 procent van de Drentse inwoners was in 2016 werkloos. Dat is minder dan twee jaar daarvoor, toen was 7,1 procent van de bevolking werkloos.



Het aantal werklozen ligt net iets boven het landelijk gemiddelde van 6 procent.