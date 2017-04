Janneke Ensing geselecteerd voor nationale trainingsstage

Janneke Ensing (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

WIELRENNEN - De goede prestaties van Janneke Ensing (30) uit Gieten zijn ook bondscoach Thorwald Veneberg niet ontgaan.

Hij heeft de Drentse renster uitgenodigd voor de trainingsstage van de nationale selectie in Toscane van 14 tot en met 24 mei. Voor Ensing is het de eerste keer dat ze daarvoor uitgenodigd wordt.



Sterk voorjaar

In dienst van haar nieuwe Italiaanse ploeg Alé Cipollini reed ze een opvallend voorjaar. Ze begon met de dertiende plaats in de Strade Bianche gevolgd door de negende plaats in de Ronde van Vlaanderen. Daarna werd ze veertiende in de Amstel Gold Race en achtste in de Waalse Pijl. Afgelopen weekend sloot ze haar voorjaar af met de elfde plaats in Luik Bastenaken Luik.



Debuut Giro Rosa?

De kans is ook groot dat ze dit jaar gaat debuteren in de Ronde van Italië. De Giro Rosa is de belangrijkste etappekoers voor vrouwen ter wereld en gaat op 30 juni van start.

Door: Karin Mulder