Aardappelcampagne voorbij: 'Steeds meer vraag naar eiwit'

GASSELTERNIJVEEN - Aardappelconcern Avebe sluit woensdag de aardappelcampagne van 2016/2017 af.

De laatste aardappels zijn dinsdag opgehaald bij de boeren en worden verwerkt in de fabriek bij Gasselternijveen. De campagne startte in augustus 2016 en duurde net als vorig jaar acht maanden.Akkerbouwer Harmjan Martens uit Nieuwediep zag vorige week zijn laatste aardappels al vertrekken: "Dat is het nieuwe beleid van Avebe. Vorig jaar hebben we voor het eerst ook in april geleverd." De campagne duurt langer omdat het aardappelconcern langer eiwitten wil winnen in de fabriek in Gasselternijveen.Avebe merkt dat er steeds meer vraag komt naar eiwit uit aardappels. "Wij zijn het enige bedrijf in de wereld dat rauw eiwit uit aardappels weet te halen", vertelt woordvoerder Janet Katerberg in het laboratorium van Avebe in Veendam. De eiwitten zijn te gebruiken in snoepjes, pasta en vleesvervangers. "Het is net als een rauw ei. Daar kun je veel meer mee dan met een gekookt ei."Steeds meer mensen kiezen ervoor om geen dierlijke producten meer te eten. Een ander voordeel is dat er nauwelijks mensen allergisch zijn voor aardappels en dat de knollen niet genetisch gemodificeerd zijn zoals bijvoorbeeld soja. In Gasselternijveen staat sinds een paar jaar een installatie waarmee het bedrijf rauw eiwit uit aardappels kan halen.In het laboratorium zijn medewerkers bezig met het gieten van snoepjes. De bestanddelen zijn onder andere eiwit en zetmeel uit aardappelen. De snoepjes zijn geschikt voor veganisten omdat kippeneiwit en gelatine vervangen zijn. "Dit is zogenaamde foamed candy. Je kunt het vergelijken met geschuimde winegums. Binnenkort hebben we een grote internationale beurs waar we die laten zien". legt Katerberg uit.Het schuim in de snoepjes kon je tot een paar jaar geleden alleen met kippeneiwit krijgen, maar nu kan het ook met aardappeleiwit. Een grote Nederlandse snoepjesfabrikant is inmiddels klant bij Avebe. De aardappelcoöperatie denkt dat de vraag naar het eiwit de komende jaren alleen maar zal toenemen.Ook zetmeel blijft belangrijk bij Avebe. De campagne draait nog steeds om zetmeelpercentage in combinatie met het totaal gewicht van de aardappelen die geoogst zijn. Het gewicht was iets minder dan andere jaren, maar het zetmeelpercentage lag gemiddeld rond de 21 procent, iets hoger dan voorgaande jaren."We hadden een laat voorjaar en eerst wat kou, daardoor zijn er bij ons denk ik wat minder knollen gekomen. De opbrengst is daardoor wat minder", denkt akkerbouwer Harmjan Martens.