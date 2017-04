Ook geen finale landstitel voor Hurry-Up

Hurry-Up redde het niet in Sittard

HANDBAL - Ook de tweede kans op een finale gaat aan de neus van Hurry-Up voorbij. De Zwartemeerders verloren in Sittard, net als vorige week in Drenthe, in de kruisfinale van het landskampioenschap. Regerend landskampioen- en bekerwinnaar LIONS was met 30-29 te sterk.





Twee weken geleden verloor Hurry-Up ook al in de halve eindstrijd van de nationale beker en in de EHF Challenge Cup (de europacup) kijkt de ploeg van trainer/coach Martin Vlijm na de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Sporting CP tegen een vijf punten achterstand aan. Zaterdag wacht in Portugal de return.

