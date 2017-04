Goede start Laura Dijkema in halve finale landskampioenschap Italië

VOLLEYBAL - Laura Dijkema uit Beilen is met haar ploeg Igor Novara goed begonnen aan de halve finales om het landskampioenschap van Italië.

In de eerste wedstrijd van een best-of-three-serie om een finaleplek versloeg Igor Novara tegenstander Volleybal Casalmaggiore met 3-1. De setstanden waren: 25-22, 25-18, 21-25 en 25-20.Bekijk hier het winnende punt:De volgende wedstrijd is vrijdag, waarna zaterdag het derde duel volgt. Haalt Igor Novara de finale, dan speelt het daarin tegen Liu Jo Modena of Imoco Conegliano.Dijkema is bezig aan haar eerste seizoen in Italië. Ze maakte vorige zomer de overstap van het Duitse Dresdner SC.