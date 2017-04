Familiepad Spier op tweede plek van rolstoelvriendelijke wandelroute

SPIER - Het pad Natuurpoort Spier, ook wel Familiepad genoemd, staat op plek twee van best toegankelijke wandelroute voor mensen met een beperking. Dat schrijft het Nationaal Park Dwingelderveld op Twitter.

De lijst stond in Trouw en is opgesteld door Kenniscentrum Groen & Handicap. De organisatie zet zich in voor het toegankelijk maken van natuur voor mensen in een rolstoel of scootmobiel.De route Dwingelderveld is 2,6 kilometer lang en start bij het oriëntatiecentrum in Spier.