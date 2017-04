Romanticus laat gedekte tafel achter op rotonde in Emmen

Stilleven op de rotonde in Emmen (foto: Twitter/wijkagent Emmencentr.)

EMMEN - De politie in Emmen deed vannacht een bijzondere ontdekking op de Hondsrugweg in Emmen: midden op de rotonde bij de brandweerkazerne stond een gedekte tafel.

Bij de tafel stonden twee stoelen, op de tafel twee glazen en meerdere lege wijnflessen, een kan en bloemen.Wie verantwoordelijk is voor het romantische tafereel en voor wie het bestemd was, is niet bekend.