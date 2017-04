MEPPEL - Liesbeth Schut uit Meppel maakt kans om zich de beste geschiedenisleraar van Nederland te mogen noemen. Een derde klas van scholengemeenschap Stad en Esch, die les van haar krijgt, heeft Schut opgegeven.

De docente is samen met veertien andere leraren genomineerd voor de titel Geschiedenisleraar van het Jaar. "Ik ben absoluut verrast. Het is een hele eer. Ik heb uit de krant vernomen dat ik genomineerd was, heel erg leuk", zegt Schut.Schut vindt als docente het persoonlijk contact met leerlingen erg belangrijk. "Geschiedenis is bij uitstek het vak waar je echt mooie verhalen kunt vertellen. Dat probeer ik te doen. Als ik de leerlingen mag geloven, lukt dat aardig en vermaken ze zich prima in mijn les."Volgens Schut zijn er genoeg leuke en interessante verhalen te vertellen als geschiedenisleraar. "We gaan nu in de derde klas, de klas die mij ook heeft opgegeven, bezig met de Koude Oorlog en het verschil tussen communisme en kapitalisme. Heel interessant om te vertellen. Dat heeft nog steeds zo veel invloed op allerlei ontwikkelingen die vandaag de dag spelen. Leerlingen dat ook kunnen laten inzien en laten zien waar dat vandaan komt, is heel erg mooi."Leden van de vakjury, bestaande uit vooraanstaande historici en experts uit het onderwijsveld, wonen in mei en juni lessen van Schut bij. De winnaar van de titel Geschiedenisleraar 2017 wordt op 28 oktober in het Rijksmuseum bekendgemaakt. "Het is spannend", besluit Schut.