Voetbalcommentator Leo Oldenburger schrijft boek over keepers: 'Apartelingen die meer verdienen'

Oranje-doelman Jeroen Zoet ontvangt het eerste exemplaar uit handen van Leo Oldenburger (foto: ANP/Stanley Gontha)

VOETBAL - FOX Sports-commentator Leo Oldenburger uit Emmen heeft een boek over jonge doelmannen geschreven: Het Grote Keepersboek. Oldenburger, die in de jeugd bij FC Emmen keepte, wil hiermee jonge talenten op weg helpen.

Oldenburger kwam op het idee om een boek te schrijven toen zijn 10-jarige zoon, tevens doelman, na een lange autovakantie naar Zuid-Frankrijk alleen maar over Lionel Messi en Cristiano Ronaldo las in voetbalblaadjes.



Apartelingen

"We hadden veel voetbalbladen meegenomen en toen we aankwamen zei hij: het ging alleen maar over Messi en Ronaldo. En als het daar niet overging, ging het over Neymar. Over keepers wil ik wat weten. Over Neuer en De Gea. Dat bestaat niet. Als het niet bestaat, dacht ik, moeten wij zorgen dat het volgend jaar wél bestaat", zegt Oldenburger.



"Keepers, oké, het is maar één van de elf op het veld en je hebt ook niet speciale bladen voor linksbacks en rechtsbuitens. Maar het zijn dusdanige apartelingen binnen een club dat ze wel wat meer verdienen, dan ze nu gekregen hebben."



Tips

In het boek staan interviews met onder meer Edwin van der Sar, Hans van Breukelen, Jeroen Zoet en Jasper Cillessen. Keeperstrainer Frans Hoek geeft in het boek tips aan jonge doelmannen. "Wat je heel veel keepers ziet doen: ze staan op de doellijn. Terwijl je daar juist niet moet staan. Pak een paar meter meer, schrijft Hoek. Je bent dan misschien wat kwetsbaarder aan de bovenkant, maar je maakt het doel kleiner dus aan de zijkanten ben je een stuk moeilijker te passeren", aldus Oldenburger.



Nachtkastje

De schrijver denkt dat het boek ambitieuze doelmannen een steun in de rug kan geven, in combinatie met YouTube-filmpjes en ander materiaal. "Ik hoop ook dat dit boek enorm veel impact heeft, dat als ik binnenkort als verslaggever van FOX Sports een keeper interview over een jaar of vijf of tien, dat dan zo'n keeper die net een strafschop gestopt heeft, zegt: Leo, dat boek van jou, vroeger, lag op mijn nachtkastje. Dat heb ik echt verslonden. Ik hoop echt op impact."



Het Grote Keepersboek wordt vandaag bij de KNVB in Zeist gepresenteerd. PSV-doelman Jeroen Zoet, uit Veendam, krijgt het eerste exemplaar in handen.