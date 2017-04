Raad van State: Noblesse hoeft geen 200.000 euro te betalen aan Midden-Drenthe

WIJSTER - Slachtafvalbedrijf Noblesse in Wijster hoeft geen dwangsom van 200.000 euro aan de gemeente Midden-Drenthe te betalen.

In een definitieve uitspraak stelt de Raad van State dat slachtafvalbedrijf in 2012 niet te veel stankoverlast heeft geproduceerd.Volgens de gemeente kwam er door het experimenteren met een nieuw filtersysteem een aantal keer teveel stank vrij. Bij een aantal woningen aan de VAM-weg zou de stanknorm zijn overschreden. Midden-Drenthe legde een dwangsom van 50.000 euro per stankincident op en telde vier afzonderlijke overtredingen.De Raad van State is het in hoger beroep eens met de Rechtbank Noord-Nederland die eerder al een streep door dwangsommen haalde. De Raad wijst op een onderzoek van het onafhankelijke onderzoeksbureau, de STAB. Die stelde al vast dat de woningen aan de VAM-weg 6 en 8 net buiten de wettelijke stankcirkel van Noblesse lagen, waardoor er formeel geen overtreding was. Om die reden had de gemeente geen dwangsommen mogen opleggen.Om de geurhinder in te perken, startte de slachtafvalverwerker ongeveer een jaar geleden een proef met een biofilter. Een biofilter is een grote bak met bacteriën die de geuren af moeten breken, en waarbij de uitstoot niet meer via de schoorsteen naar buiten gaat. De proef met het filter is nog een keer met vier maanden verlengd, maakte burgemeester Ton Baas vorige week bekend."Drijber en Wijster kunnen geen geurhinder meer ondervinden van ons bedrijf", zei directeur Gradus Meijering van slachtafvalverwerker Noblesse gisteren tegen RTV Drenthe.