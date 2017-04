Stelling: De koninklijke familie moet Koningsdag volgend jaar in Drenthe vieren

ASSEN - De koninklijke familie viert morgen op Koningsdag feest met de inwoners van Tilburg. Vorig jaar was koning Willem-Alexander met zijn familie in Zwolle, het jaar ervoor in Dordrecht en zo gingen ze de afgelopen jaren heel Nederland door.

Organisator van Koningsdag in Assen, Ronald Obbes, vindt dat het nu tijd wordt dat de koninklijke familie weer eens naar Drenthe komt, zegt hij in Dagblad van het Noorden . De laatste keer dat ze hier Koningsdag vierde, was in 2002. Destijds was het uiteraard nog Koninginnedag en dat werd gevierd in Hoogeveen en Meppel.Volgens Obbes moet de landelijke viering van Koningsdag volgend jaar in Assen plaatsvinden. Maar daar denken ze in Emmen en Coevorden vast anders over. Wat vindt u? Wordt het, nog los van welke plaats, inderdaad niet eens tijd dat de koninklijke familie Koningsdag in Drenthe viert? Of voegt het niks toe en kost het de provincie teveel geld?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter. Ik heb liever Formule 1 dan de TT in Assen , luidde de stelling gisteren. In totaal brachten 4.035 mensen hun stem uit. Een grote meerderheid van bijna 70 procent houdt het toch liever bij de TT.